Набор макроколец Fujimi FJMTC-N3M на систему Nikon: 9мм, 16мм, 30мм
Код товара : УТ-00022350
Артикул : 1484
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Набор удлинительных колец Fujimi FJMTC-N3M используется совместно с зеркальными камерами Nikon, позволяя использовать обычный объектив для съемки в жанре "макро", экономя тем самым деньги на покупку специального макро-объектива.
Металлические кольца легко монтируются на камеру, обеспечивая значительное увеличение за счет увеличения длины оптической оси.
Отсутствие электрических контактов не позволяет использовать автоматическую настройку экспозиции, фокусировки и управление диафрагмой. Набор включает в себя три кольца (9, 16, и 30 мм), которые можно комбинировать, а также два кольца-адаптера для крепления к камере и объективу.