Фотобокс 40х40х40см, в комплекте с 4 фонами (золотой, белый, черный, серый). Оснащён внутренней светодиодной подсветкой, благодаря чему достигается практически бестеневое изображение предмета. А люки, расположенные сверху и спереди, дают гибкие возможности в выборе ракурса съёмки. Бюджетное и самодостаточное решение для предметной съемки, когда важен быстрый результат (например, для создания изображений в каталоге интернет-магазина).