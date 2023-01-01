Фотобокс Fujimi FJLB-LED40, светодиодная подсветка, 40 х 40 х 40 см
Код товара : УТ-00023491
Артикул : 1502
8 490 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Особенности:
- Габариты 40 х 40 х 40 см
- Светодиодная LED подсветка
- Два люка для объектива, на передней и верхней панели
- Виниловые фоны для предания бесшовного вида Вашим фотографиям
- Возможно производить съемку без внутреннего тканевого диффузора
Комплектация:
Тканевый кожух студии/футляр: 1 шт.
Панель - диффузор: 1 шт.
Светодиодная лента: 2 шт.
Блок питания: 1 шт.
Виниловый фон: 4 шт.