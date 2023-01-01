Белый тканевый бокс (световой куб) для предметной съемки, обеспечивает очень мягкий свет без бликов. Особенно актуален для съемки предметов с глянцевой или зеркальной поверхностью. При хранении складывается компактно, как отражатель. В комплекте 4 фона, которые крепятся внутри на липучки-«велкро», и чехол. Размер 80 х 80 х 80 см.