Описание

Fujimi FJL-SMD520B — светодиодный осветитель для создания оптимальной освещенности при съемке фото и видео. Устройство содержит 260 LED элементов с температурой света 3200 К и 260 LED элементов с температурой света 5600 К, обеспечивающих высокую освещенность, низкое тепловыделение и долгий срок службы. Регулировка яркости холодного и теплого цветов раздельная, для точной настройки.

Удобное крепление аккумулятора: в качестве источника питания используются съемный аккумулятор широко распространенного типа SONY серии F. Smart индикатор уровня заряда аккумулятора, позволит Вам контролировать уровень заряда и вовремя сменить аккумулятор при необходимости.

В стандартную комплектацию входит все, что необходимо для начала работы: