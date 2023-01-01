Осветитель Fujimi FJL-SMD520B, светодиодный, 37 Вт, 3200 - 5600К
Код товара : УТ-00054776
Артикул : 1675
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Основные характеристики
Мощность
37 Вт
Регулировка мощности, диапазон
есть, раздельная для теплого и холодного света
Индекс CRI
90
Световой поток, лм
4100
Угол освещения
120°
Минимальная цветовая температура, K
3200
Максимальная цветовая температура, K
5600
Тип крепления
штативная резьба 1/4", адаптер в башмак камеры
Прочие характеристики
Вес
225 г
Вес (брутто), г
0.063
Комплектация
аккумулятор, зарядное устройство, USB кабель, шаровая головка с адаптером в башмак камеры
Описание
Fujimi FJL-SMD520B — светодиодный осветитель для создания оптимальной освещенности при съемке фото и видео. Устройство содержит 260 LED элементов с температурой света 3200 К и 260 LED элементов с температурой света 5600 К, обеспечивающих высокую освещенность, низкое тепловыделение и долгий срок службы. Регулировка яркости холодного и теплого цветов раздельная, для точной настройки.
Удобное крепление аккумулятора: в качестве источника питания используются съемный аккумулятор широко распространенного типа SONY серии F. Smart индикатор уровня заряда аккумулятора, позволит Вам контролировать уровень заряда и вовремя сменить аккумулятор при необходимости.
В стандартную комплектацию входит все, что необходимо для начала работы:
- Лампа
- Рассеивающая насадка
- Аккумулятор FBNP-F750 (4000 мАч)
- Зарядное устройство с USB кабелем
- Шаровая головка с возможностью установки на «башмак»
- Инструкция на русском языке