Большой 12-дюймовый кольцевой осветитель со 162 светодиодами и питанием от USB. Fujimi FJL-RING12 сконструирован для работы с современными смартфонами. Под матовым рассивателем находится 81 светодиодом холодного света (60000 К) и столько же светодиодов теплого света (3000 К), что позволяет устанавливать температуру цвета в любом диапазоне между 3000 и 6000К. Яркость регулируется в пределах от 10% до 100%. В набор входит 4-х секционная стойка с малой шаровой головой для установки идеального угла освещения. Также осветитель оснащен универсальным креплением для смартфона с гибкой ножкой и возможностью установки как в горизонтальном, так и в вертикальном (портретном) режиме съемки.