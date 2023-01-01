Осветитель кольцевой Fujimi FJL-RING12, 12 Вт, с креплением для смартфона + стойка 170 см
Код товара : УТ-00041066
Артикул : 1622
Можно в рассрочку или кредит
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Основные характеристики
Мощность
12 Вт
Регулировка мощности, диапазон
10 - 100%
Дистанционное управление
Есть
Световой поток, лм
1200
Минимальная цветовая температура, K
3000
Максимальная цветовая температура, K
6000
Работа от сети
возможна, от USB адаптера
Тип крепления
на стойку (5/8")
Прочие характеристики
Вес
1.2 кг
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Большой 12-дюймовый кольцевой осветитель со 162 светодиодами и питанием от USB. Fujimi FJL-RING12 сконструирован для работы с современными смартфонами. Под матовым рассивателем находится 81 светодиодом холодного света (60000 К) и столько же светодиодов теплого света (3000 К), что позволяет устанавливать температуру цвета в любом диапазоне между 3000 и 6000К. Яркость регулируется в пределах от 10% до 100%. В набор входит 4-х секционная стойка с малой шаровой головой для установки идеального угла освещения. Также осветитель оснащен универсальным креплением для смартфона с гибкой ножкой и возможностью установки как в горизонтальном, так и в вертикальном (портретном) режиме съемки.