Описание

Компактный светодиодный осветитель с регулируемой цветовой температурой, цветным RGB режимом и 21 динамическим эффектом. Под белым матовым рассеивателем располагается 135 высококачественных LED элементов, максимальная мощность: 10 Вт, световой поток 1200 лм. FJL-RGB135 выполнен в металлическом корпусе, что обеспечивает высокую прочность и эффективное теплоотведение. Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мАч обеспечивает до 2 часов работы на 1 заряде. Осветитель также можно использовать для подзарядки вашего телефона или другого мобильного устройства в дороге: выходной ток 5В 2А.

Высокий индекс цветопередачи (CRI 96) означает, что сложные оттенки и полутона (например, тона кожи) будут передаваться естественно, без искажений, а благодаря настраиваемой температуре белого свет от FJL-RGB135 можно легко сбалансировать с другими источниками света.

Режимы спецэффектов помогут при создании творческих видео: например, с их помощью можно имитировать «люстру» полицейской машины или кареты скорой помощи, вспышки от молний, фейерверков, клубное освещение, свет от костра и так далее.