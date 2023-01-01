Софтбокс для накамерной вспышки FUJIMI FJFS-23 (23 х 23 см) рассеивает и смягчает световой поток при съемке. Благодаря относительно небольшому размеру может использоваться, когда вспышка установлена в башмак камеры. Крепление на резинке-липучке позволяет использовать софтбокс с любыми внешними вспышками. Комплектуется удобным чехлом для транспортировки.