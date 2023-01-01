Софтбокс Fujimi FJFS-23, 23 х 23 см
Код товара : УТ-00024438
Артикул : 1131
1 790 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Софтбокс для накамерной вспышки FUJIMI FJFS-23 (23 х 23 см) рассеивает и смягчает световой поток при съемке. Благодаря относительно небольшому размеру может использоваться, когда вспышка установлена в башмак камеры. Крепление на резинке-липучке позволяет использовать софтбокс с любыми внешними вспышками. Комплектуется удобным чехлом для транспортировки.