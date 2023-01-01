Рассеиватель Fujimi универсальный, для накамерных вспышек, 2-в-1 (FJFR-CF2)
Код товара : УТ-00022985
Артикул : 1494
340 ₽
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Описание
Рефлектор накамерных вспышек Fujimi FJFR-CF2 фиксируется на вспышке с помощью эластичной ленты, ускоряя и упрощая его установку и снятие. Рефлектор двухсторонний: белая сторона позволяет "смягчить" освещение, серебристая - увеличить дальность действия вспышки и повысить контрастность снимков. Использование пластины из полиуретана гарантирует жаростойкость рефлектора и возможность его использования при съемке больших серий.