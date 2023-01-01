Комплект Fujimi FJBS-8715 для установки фона, высота 2.4 м, ширина 3 м
Код товара : УТ-00023056
Артикул : 1185
6 790 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Мобильная система установки фона («ворота») Fujimi FJBS-8715. Подходит для тканевых и бумажных фонов.
Характеристики
- Максимальная высота 240 см
- Минимальная высота 130 см
- Максимальная ширина 300 см
- Диаметр труб 25 мм / 22 мм / 19 мм / 16 мм
- Вес 3,1 кг