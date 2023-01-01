Крышка байонета Fujimi FJBF-1B (Nikon F)
Код товара : УТ-00044747
Артикул : 1450
250 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.017
Описание
Пластиковая защитная крышка для зеркальных фотоаппаратов Nikon с байонетом F. Защищает камеру от попадания внутрь пыли и грязи, когда объектив снят. Материал: пластик.