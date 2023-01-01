Легкая и компактная стойка, лучше всего подходит для накамерных вспышек и ламп-вспышек, а также для крепления таких аксессуаров как, например, отражатели. В сложенном положении складывается до 48 см, весит всего 620 г – отлично подходит для выездной съемки. Прочная металлическая конструкция.