Стойка Fujimi FJ8702, 216 см, до 4 кг
Код товара : УТ-00037937
Артикул : 1598
2 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Легкая и компактная стойка, лучше всего подходит для накамерных вспышек и ламп-вспышек, а также для крепления таких аксессуаров как, например, отражатели. В сложенном положении складывается до 48 см, весит всего 620 г – отлично подходит для выездной съемки. Прочная металлическая конструкция.
Характеристики
- Длина в сложенном виде: 48 см
- Максимальная высота: 216 см.
- Максимальная нагрузка: 4 кг
- Количество секций: 5
- Максимальный диаметр секции: 25 мм
- Способ фиксации секций: цанга
- Крепление для камеры/аксессуаров: 5/8" и 1/4".
- Вес: 620 г.