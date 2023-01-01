Стойка Fujimi FJ8701, 186 см, до 5 кг, без амортизации
Код товара : УТ-00037936
Артикул : 1597
2 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.740
Описание
Легкая и компактная стойка, лучше всего подходит для накамерных вспышек и ламп-вспышек, а также для крепления таких аксессуаров как, например, отражатели. В сложенном положении складывается до 49 см, весит всего 620 г – отлично подходит для выездной съемки. Прочная металлическая конструкция.