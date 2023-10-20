Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-W126 (USB, ЖК дисплей, система защиты) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070920
Артикул : б/у-Ф1 КС 2023-10-20/03
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 135920
Тип зарядное устройство
Основные функции для аккумуляторов, питание от USB, питание от сети 220 В
Производитель совместимого устройства Fujifilm
Совместимый аккумулятор NP-W126
Совместимость Fujifilm X-A1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T20, Fujifilm HS30EXR, Fujifilm HS33EXR, Fujifilm HS35EXR, Fujifilm HS50EXR
Сила тока 0.6 А
Напряжение 4.2 В
Ширина 54 мм
Высота 85 мм
Глубина 18 мм
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Зарядное устройство. БЕЗ кабеля и сетевого адаптера.
Гарантия 14 дней.