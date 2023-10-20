Описание

Код товара: 135920

Тип зарядное устройство

Основные функции для аккумуляторов, питание от USB, питание от сети 220 В

Производитель совместимого устройства Fujifilm

Совместимый аккумулятор NP-W126

Совместимость Fujifilm X-A1, Fujifilm X-M1, Fujifilm X-E1, Fujifilm X-E2, Fujifilm X-Pro1, Fujifilm X-T1, Fujifilm X-T20, Fujifilm HS30EXR, Fujifilm HS33EXR, Fujifilm HS35EXR, Fujifilm HS50EXR

Сила тока 0.6 А

Напряжение 4.2 В

Ширина 54 мм

Высота 85 мм

Глубина 18 мм

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: Зарядное устройство. БЕЗ кабеля и сетевого адаптера.

Гарантия 14 дней.