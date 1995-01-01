Зарядное устройство Fujimi UNC-LPE6 для Canon LP-E6

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Код товара: УТ-00018688 Артикул: 1391 Код товара: УТ-00018688 Артикул: 1391 Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E6. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые модели: Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Видеокамеры Canon XC10, XC15.

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