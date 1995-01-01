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Зарядное устройство Fujimi UNC-LPE6 для Canon LP-E6

  • UNC-LPE6 для Canon LP-E6
  • UNC-LPE6 для Canon LP-E6
  • UNC-LPE6 для Canon LP-E6
Код товара:УТ-00018688
Артикул:1391

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E6. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.

Совместимые модели:

  • Canon EOS R, R5, R5 Mark II, R6, R6 Mark II, R6 Mark III, R7
  • Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D
  • Видеокамеры Canon XC10, XC15.
  • Другие устройства, использующие батареи типа LP-E6