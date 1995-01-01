Зарядное устройство Fujimi UNC-E5 для Canon LP-E5 (уцененный)
Код товара:УТ-00075473
Артикул:1390 (у)
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E5. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Совместимые камеры: Canon EOS 450D, 500D и 1000D.
Также может использоваться в качестве зарядного устройства для мобильных устройств (USB micro B, 1А).