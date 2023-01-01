Зарядное устройство Fujimi UNC-E17 для Canon LP-E17
Код товара : УТ-00042229
Артикул : 1394
1 180 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Зарядное устройство для аккумулятора Canon LP-E17 и его аналогов. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Совместимые модели Canon:
- EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 77D
- EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
- EOS RP