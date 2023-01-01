Зарядное устройство для аккумулятора Canon LP-E17 и его аналогов. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.