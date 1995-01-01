Зарядное устройство Fujimi UNC-LPE12 для Canon LP-E12

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Код товара: УТ-00043429 Артикул: 1637 Код товара: УТ-00043429 Артикул: 1637 Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Область применения Питание Тип аксессуара Зарядное устройство Описание Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E12. Состоит из сетевого адаптера на 5 Вт с выходом USB-A, кабеля USB-A / USB Micro B и собственно зарядного устройства с ЖК-дисплеем (с подсветкой), который отображает ход заряда батареи. Имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые камеры Canon: PowerShot SX70 HS

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