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Зарядное устройство Fujimi UNC-LPE12 для Canon LP-E12

  • UNC-LPE12 для Canon LP-E12
  • UNC-LPE12 для Canon LP-E12
  • UNC-LPE12 для Canon LP-E12
Код товара:УТ-00043429
Артикул:1637

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E12. Состоит из сетевого адаптера на 5 Вт с выходом USB-A, кабеля USB-A / USB Micro B и собственно зарядного устройства с ЖК-дисплеем (с подсветкой), который отображает ход заряда батареи. Имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.

Совместимые камеры Canon:

  • PowerShot SX70 HS
  • EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
  • EOS 100D