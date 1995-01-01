Зарядное устройство Fujimi UNC-LPE12 для Canon LP-E12
Код товара:УТ-00043429
Артикул:1637
Товар не найден
Характеристики
Область примененияПитание
Тип аксессуараЗарядное устройство
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E12. Состоит из сетевого адаптера на 5 Вт с выходом USB-A, кабеля USB-A / USB Micro B и собственно зарядного устройства с ЖК-дисплеем (с подсветкой), который отображает ход заряда батареи. Имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Совместимые камеры Canon:
- PowerShot SX70 HS
- EOS M, EOS M2, EOS M10, EOS M100, EOS M200, EOS M50, EOS M50 Mark II
- EOS 100D