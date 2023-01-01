Зарядное устройство Fujimi UNC-E10 для Canon LP-E10
Код товара : УТ-00022740
Артикул : 1393
1 180 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Canon LP-E10. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Совместимые камеры: Canon EOS 1100D, 1200D, 1300D, 2000D, 4000D.