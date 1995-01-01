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Зарядное устройство Fujimi UNC-FW50 для Sony NP-FW50

  • UNC-FW50 для Sony NP-FW50
  • UNC-FW50 для Sony NP-FW50
  • UNC-FW50 для Sony NP-FW50
Код товара:УТ-00018721
Артикул:1387

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

USB Зарядное устройство для аккумулятора Sony NP-FW50. Оснащено ЖК дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В.

Совместимые модели:

  • Alpha: a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II.
  • NEX - все модели.
  • SLT: A33, A35, A37, A55.
  • Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
  • Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.

Информация о совместимости на сайте производителя: http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=eu&lang=ru