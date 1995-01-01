Зарядное устройство Fujimi UNC-FW50 для Sony NP-FW50

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Код товара: УТ-00018721 Артикул: 1387 Код товара: УТ-00018721 Артикул: 1387 Комплектация Сетевой адаптер, Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Комплектация Сетевой адаптер, Описание USB Зарядное устройство для аккумулятора Sony NP-FW50. Оснащено ЖК дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В. Совместимые модели: Alpha: a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II.

NEX - все модели.

SLT: A33, A35, A37, A55.

Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3

Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L. Информация о совместимости на сайте производителя: http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=eu&lang=ru Видео Наш обзор

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