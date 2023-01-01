Зарядное устройство Fujimi c USB адаптером для EN-EL23 (FJ-UNC-ENEL23)
Код товара : УТ-00042227
Артикул : 1382
990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторa Nikon EN-EL23 и его аналогов. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Совместимые модели:
- Nikon Coolpix P900, P600, P610, B700 и S810c.