Зарядное устройство Fujimi с USB-адаптером для Nikon EN-EL12 (FJ-UNC-ENEL12)
Код товара : УТ-00018686
Артикул : 1381
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
USB Зарядное устройство c ЖК дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В.
Совместимость с камерами: Nikon Coolpix AW100, Nikon Coolpix AW110, Nikon Coolpix AW120, Nikon Coolpix AW130, Nikon Coolpix P300, Nikon Coolpix P310, Nikon Coolpix P330, Nikon Coolpix P340, Nikon Coolpix S31, Nikon S31, Nikon Coolpix S1000pj, Nikon Coolpix S1100pj, Nikon Coolpix S1200pj, Nikon Coolpix S610, Nikon Coolpix S610c, Nikon Coolpix S620, Nikon Coolpix S630, Nikon Coolpix S640, Nikon Coolpix S70, Nikon Coolpix S710, Nikon Coolpix S800c, Nikon Coolpix S6000, Nikon Coolpix S6100, Nikon Coolpix S6150, Nikon Coolpix S6200, Nikon Coolpix S6300, Nikon Coolpix S8000, Nikon Coolpix S8100, Nikon Coolpix S8200.