Зарядное устройство Fujimi UNC-BX1 для Sony NP-BX1
Код товара : УТ-00018684
Артикул : 1377
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
USB зарядное устройство c ЖК дисплеем, подсветкой, системой защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Комплектуется универсальным адаптером питания USB от 220В. Подходит для аккумуляторов Sony NP-BX1 и их аналогов.
Совместимые камеры:
Фотоаппараты: Cyber-Shot DSC-HX300, DSC-HX350, DSC-HX400V, DSC-HX50V, DSC-HX60V, DSC-HX80, DSC-HX90V, DSC-RX1, DSC-RX100, DSC-RX100M2, DSC-RX100M3, DSC-RX100M4, DSC-RX100M5, DSC-RX1R, DSC-RX1RM2, DSC-WX300, DSC-WX350, DSC-WX500.
Видеокамеры HDR-CX240, HDR-CX405, HDR-CX440, HDR-GW66V, HDR-GWP88V, HDR-MV1, HDR-PJ270, HDR-PJ275, HDR-PJ440
Экшн-камеры FDR-X1000V, FDR-X3000, HDR-AS10, HDR-AS100V, HDR-AS15, HDR-AS20, HDR-AS200V, HDR-AS300, HDR-AS30V, HDR-AS50