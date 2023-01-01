Зарядное устройство Fujimi UNC-BP511A для Canon BP-511
Код товара : УТ-00036392
Артикул : 1376
1 090 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Зарядное устройство для аккумуляторов Canon BP-511 и его аналогов. Состоит из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора.
Совместимые модели:
Canon EOS 50D, 40D, 30D, 20D, 20Da, 10D, 300D, D30, 5D,
Canon Powershot G1, G2, G3, G5, G6