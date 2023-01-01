Зажим Fujimi FJ-SC1 универсальный
Код товара : УТ-00021123
Артикул : 1477
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
В конструкции зажима Fujimi SC-1 предусмотрены два резьбовых отверстия диаметром 1/4" и 3/8", благодаря этому зажим является универсальным для использования практически с любым устройством, например осветительным прибором, монитором, микрофоном и т.д. (соответствующий крепеж приобретается отдельно).
На внутренней поверхности зажимных губ проложены резиновые текстурированные колодки, которые улучшают сцепление и предотвращают повреждение поверхности опоры. Зажим FJ-SC1 простой в использовании, его легко установить и, немного ослабив зажим, быстро изменить его положение. Длинный рычаг зажимной ручки позволит создать достаточное усилие для надежной установки. Совместим с держателями типа Magic Arm.
- Минимальный диаметр трубы: 1 см
- Максимальный диаметр трубы: 5 см
- Цвет: черный
- Материал: метал
- Крепление: 1/4" и 3/8"
- Вес: 128 г
- Размер: 5,7 х 8 х 2 см (ДхШхВ)