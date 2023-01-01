Описание

В конструкции зажима Fujimi SC-1 предусмотрены два резьбовых отверстия диаметром 1/4" и 3/8", благодаря этому зажим является универсальным для использования практически с любым устройством, например осветительным прибором, монитором, микрофоном и т.д. (соответствующий крепеж приобретается отдельно).

На внутренней поверхности зажимных губ проложены резиновые текстурированные колодки, которые улучшают сцепление и предотвращают повреждение поверхности опоры. Зажим FJ-SC1 простой в использовании, его легко установить и, немного ослабив зажим, быстро изменить его положение. Длинный рычаг зажимной ручки позволит создать достаточное усилие для надежной установки. Совместим с держателями типа Magic Arm.