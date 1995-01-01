Штативная площадка Fujimi FJ-QRP80, для FJPH-80B (Arca Swiss совместимая) (уцененный)
Код товара : УТ-00074395
Артикул : 1433 (у)
Причина уценки:
Без упаковки
20%
1 490 ₽
1 199 ₽
Гарантия 6 месяцев
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Описание
Металлическая быстросъемная площадка для головок с креплением широко распространенного стандарта Arca Swiss. Резиновые накладки на лицевой поверхности улучшают сцепление с камерой, предотвращают ее произвольное вращение. Винт можно закрутить с помощью колечка, монеты или шестигранного ключа. Хорошо подходит для штативной головки Fujimi FJPH-80B, но может использоваться и со многими другими.
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