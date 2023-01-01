Панорамная алюминиевая штативная головка с регулируемым сопротивлением. Хорошо подходит для видеосъемки, также может использоваться с тяжелыми наблюдательными приборами (биноклями, зрительными трубами). Прочная металлическая конструкция с высокой безопасной нагрузкой. Крепление к штативу: гнездо с резьбой 3/8", крепление камеры: штативный винт 1/4".