Штативная головка Fujimi FJ-PH90, панорамная, для видео, до 18 кг
Код товара : УТ-00037935
Артикул : 1593
5 290 ₽
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Характеристики
Характеристики
Головка
панорамная, для видео
Материал
алюминий
Физические характеристики
Вес
820 г
Вес (брутто), г
1.100
Описание
Панорамная алюминиевая штативная головка с регулируемым сопротивлением. Хорошо подходит для видеосъемки, также может использоваться с тяжелыми наблюдательными приборами (биноклями, зрительными трубами). Прочная металлическая конструкция с высокой безопасной нагрузкой. Крепление к штативу: гнездо с резьбой 3/8", крепление камеры: штативный винт 1/4".