Штатив-рукоятка Fujimi FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона (уцененный)

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Код товара: УТ-00075474 Артикул: 1540 (у) Код товара: УТ-00075474 Артикул: 1540 (у) Максимальная высота, см 10 Безопасная нагрузка, кг 3 Головка 1D Количество секций 1 Максимальная нагрузка 3 кг Минимальная высота 10 см Максимальная высота 10 см Материал пластик Вес 110 г Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 10 Безопасная нагрузка, кг 3 Характеристики Головка 1D Количество секций 1 Максимальная нагрузка 3 кг Минимальная высота 10 см Максимальная высота 10 см Материал пластик Физические характеристики Вес 110 г Описание Fujimi FJ-MMT может использоваться либо как настольный штатив, либо как рукоятка для удобного захвата небольшой камеры при съемке. Встроенный пружинный держатель для телефона работает с большинством моделей смартофонов (приблизительно до 6"). Также может использоваться с экшен-камерами, компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами. Максимальная нагрузка: 3 кг. Стандартный винт 1/4"-20. Видео Наш обзор

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