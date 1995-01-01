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Штатив-рукоятка Fujimi FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона (уцененный)

  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
  • FJ-MMT, до 3 кг, с креплением для смартфона
Код товара:УТ-00075474
Артикул:1540 (у)

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Fujimi FJ-MMT может использоваться либо как настольный штатив, либо как рукоятка для удобного захвата небольшой камеры при съемке. Встроенный пружинный держатель для телефона работает с большинством моделей смартофонов (приблизительно до 6"). Также может использоваться с экшен-камерами, компактными фотоаппаратами, беззеркальными камерами. Максимальная нагрузка: 3 кг. Стандартный винт 1/4"-20.