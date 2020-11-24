Описание

Код товара: 111982

Проводной пульт дистанционного управления с таймером FUJIMI MC-series для цифровых и плёночных DSLR камер.

Пульт FUJIMI MC-series может быть использован для дистанционного TTL-замера и спуска затвора, а также как таймер - интервалометр. Дистанционный выключатель с функциями автоспуска, таймера длительной экспозиции, и установки счетчика кадров. Таймер можно установить в пределе от 1 секунды до 99 часов.

Использование пульта FUJIMI MC-series помогает избежать сотрясения фотокамеры в момент спуска затвора. Незаменим при съёмке со штатива на длительных выдержках. Возможные области применения пульта дистанционного управления FUJIMI MC-series :

макрофотография,

астрофотография,

ночная съёмка,

съёмка автопортретов,

съёмка стремительных событий,

cъёмка медленно происходящих собитий (рост растений, смена времени суток)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: проводной пульт дистанционного спуска с таймером и ЖК дисплеем, коробка, инструкция

Гарантия 14 дней.