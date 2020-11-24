Пульт ДУ Fujimi FJ MC-C3 проводной (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00046982
Артикул : б/у-РнД КС 2020-11-24
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 111982
Проводной пульт дистанционного управления с таймером FUJIMI MC-series для цифровых и плёночных DSLR камер.
Пульт FUJIMI MC-series может быть использован для дистанционного TTL-замера и спуска затвора, а также как таймер - интервалометр. Дистанционный выключатель с функциями автоспуска, таймера длительной экспозиции, и установки счетчика кадров. Таймер можно установить в пределе от 1 секунды до 99 часов.
Использование пульта FUJIMI MC-series помогает избежать сотрясения фотокамеры в момент спуска затвора. Незаменим при съёмке со штатива на длительных выдержках. Возможные области применения пульта дистанционного управления FUJIMI MC-series :
макрофотография,
астрофотография,
ночная съёмка,
съёмка автопортретов,
съёмка стремительных событий,
cъёмка медленно происходящих собитий (рост растений, смена времени суток)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
Комплектация: проводной пульт дистанционного спуска с таймером и ЖК дисплеем, коробка, инструкция
Гарантия 14 дней.