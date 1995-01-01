Микрофон Fujimi FJ-LAV TWO, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRRS (уцененный)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074696 Артикул : 1673 (у)



Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон для смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оборудованных разъемом 3.5 мм TRRS (гарнитурный разъем). Низкий уровень шума. Кабель 1,5 метра. В комплекте: микрофон, зажим на одежду 2 шт., поролоновая ветрозащита 2 шт., инструкция на русском языке. Задать вопрос Причина уценки: Повреждена упаковка 39% 490 ₽ 299 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон для смартфонов, ноутбуков, планшетов и других устройств, оборудованных разъемом 3.5 мм TRRS (гарнитурный разъем). Низкий уровень шума. Кабель 1,5 метра. В комплекте: микрофон, зажим на одежду 2 шт., поролоновая ветрозащита 2 шт., инструкция на русском языке.

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