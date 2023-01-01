Микрофон Fujimi FJ-LAV ONE, петличный, всенаправленный, 3.5 мм TRS (уцененный)
Код товара : УТ-00061526
Артикул : 1672 (у)
Причина уценки:
Вскрыта упаковка.
39%
490 ₽
299 ₽
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Характеристики
Описание
Всенаправленный конденсаторный петличный микрофон для фото- и видеокамер, диктофонов, ПК и других устройств, оборудованных разъемом 3.5 мм TRS (микрофонный разъем). Низкий уровень шума. Кабель 1,5 метра. В комплекте: микрофон, зажим на одежду 2 шт., поролоновая ветрозащита 2 шт., инструкция на русском языке.