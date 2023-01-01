Перчатки Fujimi FJ-GL5, размер М, хлопковые, безворсовые
Код товара : УТ-00024476
Артикул : 795
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Характеристики
Средства по уходу за фотоаппаратом
Назначение
Общего назначения
Описание
Специальные белые перчатки FUJIMI FJ-GL5 из плотного хлопка (без ворса), предназначенные для работы с негативами и диапозитивами, а так же прочими продуктами фото индустрии, требующие бережного и аккуратного обращения. Идеальны для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями.
Универсальный размер.
Перчатки FUJIMI FJ-GL5 рекомендованы производителями для работ по замене импульсных и галогенных ламп в осветительных приборах и проекторах.
Состав:
Материал: 100% хлопок
Хлопчатобумажная пряжа: 32s
Плотность ткани: 260 гр/м2