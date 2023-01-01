Описание

Специальные белые перчатки FUJIMI FJ-GL5 из плотного хлопка (без ворса), предназначенные для работы с негативами и диапозитивами, а так же прочими продуктами фото индустрии, требующие бережного и аккуратного обращения. Идеальны для чистки и работы со слайдами, негативами и различными оптическими поверхностями.

Универсальный размер.

Перчатки FUJIMI FJ-GL5 рекомендованы производителями для работ по замене импульсных и галогенных ламп в осветительных приборах и проекторах.

Состав:

Материал: 100% хлопок

Хлопчатобумажная пряжа: 32s

Плотность ткани: 260 гр/м2