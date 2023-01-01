Штативная головка Fujimi FJBH-03B, шаровая, до 10 кг

0 0 отзывов Код товара : УТ-00043203 Артикул : 1233

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Все характеристики Компактная шаровая головка с максимальной нагрузкой 10 кг. Крепление для быстросъемных площадок стандарта Arca Swiss позволяет использовать различные площадки, включая длинные, L-образные и так далее. Есть регулировка силы трения, отдельной рукояткой. Два пузырьковых уровня облегчают выравнивание камеры по горизонту как при горизонтальной, так и при вертикальной ориентации кадра. Задать вопрос 2 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Головка шаровая, диаметр основания 55 мм, штативное крепление 3/8" Максимальная нагрузка 10 кг Материалы алюминий Пузырьковый уровень На штативе Рабочая высота головки 9.8 см Физические характеристики Вес 450 г Вес (брутто), г 0.063

Описание Компактная шаровая головка с максимальной нагрузкой 10 кг. Крепление для быстросъемных площадок стандарта Arca Swiss позволяет использовать различные площадки, включая длинные, L-образные и так далее. Есть регулировка силы трения, отдельной рукояткой. Два пузырьковых уровня облегчают выравнивание камеры по горизонту как при горизонтальной, так и при вертикальной ориентации кадра.

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