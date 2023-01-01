Штативная головка Fujimi FJBH-01B, шаровая, до 8 кг
Код товара : УТ-00043202
Артикул : 1232
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, диаметр основания 45 мм, штативное крепление 3/8"
Материал
алюминий
Пузырьковый уровень
На штативе
Рабочая высота головки
8.4 см
Физические характеристики
Вес
0.29 кг
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Компактная шаровая головка с максимальной нагрузкой 8 кг. Крепление для быстросъемных площадок стандарта Arca Swiss позволяет использовать различные площадки, включая длинные, L-образные и так далее. Фиксирующая рукоятка одна. Два пузырьковых уровня облегчают выравнивание камеры по горизонту как при горизонтальной, так и при вертикальной ориентации кадра.