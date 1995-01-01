Литий-ионный аккумулятор Fujimi NP-W126 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее.
- Тип: NP-W126
- Объём: 1050 мАч
- Напряжение: 7.2 В
- Габариты: 61 х 43 х 27 мм
- Вес: 55 г
Совместимые камеры:
- Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-M1
- Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4
- Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T100, X-T200
- Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1
- Fujifilm X-S10
- Fujifilm X100F, X100V, X100VI
- FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.