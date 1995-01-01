Аккумулятор Fujimi NP-W126 с портом USB Type-C (FBTNP-W126M)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074639 Артикул : 1754

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Литий-ионный аккумулятор Fujimi NP-W126 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Задать вопрос 1 620 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Литий-ионный аккумулятор Fujimi NP-W126 – аналог оригинальной батареи Fujifilm NP-W126. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Тип: NP-W126

Объём: 1050 мАч

Напряжение: 7.2 В

Габариты: 61 х 43 х 27 мм

Вес: 55 г Совместимые камеры: Fujifilm X-Pro1, X-Pro2, X-Pro3

Fujifilm X-A1, X-A2, X-A3, X-A5, X-A7, X-A10, X-M1

Fujifilm X-E1, X-E2, X-E2S, X-E3, X-E4

Fujifilm X-T10, X-T20, X-T30, X-T30 II, X-T100, X-T200

Fujifilm X-T1, X-T2, X-T3, X-H1

Fujifilm X-S10

Fujifilm X100F, X100V, X100VI

FinePix HS30EXR, HS33EXR, HS35EXR, HS50EXR.

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