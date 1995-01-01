Аккумулятор Fujimi NP-FZ100 с портом USB Type-C (FBTNP-FZ100)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074638 Артикул : 1757

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Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBTNP-FZ100 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Задать вопрос 3 490 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBTNP-FZ100 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Характеристики: Напряжение: 7,2 В

Ёмкость аккумулятора: 2040 мАч Совместимые камеры: Sony Alpha a9, a9 II, a1

Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V

Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7C R

Sony Alpha a7S III

Sony Alpha a6600

Sony FX3, FX30

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