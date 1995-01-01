Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBTNP-FZ100 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FZ100. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках.
Характеристики:
- Напряжение: 7,2 В
- Ёмкость аккумулятора: 2040 мАч
Совместимые камеры:
- Sony Alpha a9, a9 II, a1
- Sony Alpha a7R III, a7R IV, a7R V
- Sony Alpha a7 III, a7 IV, a7C, a7C II, a7C R
- Sony Alpha a7S III
- Sony Alpha a6600
- Sony FX3, FX30