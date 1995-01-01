Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBTNP-FW50 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FW50. Напряжение 7.4 В, емкость 1030 мАч. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее.
Совместимые камеры:
- Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500
- Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II
- Alpha ZV-E10
- NEX - все модели.
- SLT: A33, A35, A37, A55.
- Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3
- Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.