Аккумулятор Fujimi NP-FW50 с портом USB Type-C (FBTNP-FW50)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074637 Артикул : 1760

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Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBTNP-FW50 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FW50. Напряжение 7.4 В, емкость 1030 мАч. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Задать вопрос 1 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBTNP-FW50 – аналог оригинальной батареи Sony NP-FW50. Напряжение 7.4 В, емкость 1030 мАч. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Батарея обладает встроенной защитой от повышенного напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, перегрева и так далее. Совместимые камеры: Alpha a3000, a3500, a5000, a5100, a6000, a6100, a6300, a6400, a6500

Alpha a7, a7R, a7S, a7 II, a7R II, a7S II

Alpha ZV-E10

NEX - все модели.

SLT: A33, A35, A37, A55.

Cyber-shot: DSC-RX10, DSC-RX10M2, DSC-RX10M3

Камера-объектив: ILCE-QX1, ILCE-QX1L.

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