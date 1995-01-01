Аккумулятор Fujimi LP-E6NH, с портом USB Type-C (FBTLP-E6NH)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074636 Артикул : 1759

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Литий-ионная аккумуляторная батарея Fujimi LP-E6NH – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6NH. Совместима с определенными камерами Canon и других производителей. Напряжение 7.2 В, емкость 2040 мАч. Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Задать вопрос 2 990 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Литий-ионная аккумуляторная батарея Fujimi LP-E6NH – аналог оригинального аккумулятора Canon LP-E6NH. Совместима с определенными камерами Canon и других производителей. Напряжение 7.2 В, емкость 2040 мАч. Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Совместимые модели: Canon EOS R, R5, R6, R6 Mark II, R7

Canon EOS 5D Mark IV, 5D Mark II, 5D Mark III, 5DS, 5DS R, 6D, 6D Mark II, 7D, 7D Mark II, 60D, 60Da, 70D, 80D, 90D

Видеокамеры Canon XC10, XC15.

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