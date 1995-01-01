Аккумулятор Fujimi LP-E17, с портом USB Type-C (FBTLP-E17)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074635 Артикул : 1761

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Литий-ионный аккумулятор Fujimi LP-E17 – аналог оригинальной батареи Canon LP-E17. Подходит для определенных зеркальных и беззеркальных фотокамер Canon EOS. Емкость 950 мАч (7.2 В). Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Задать вопрос 1 620 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Литий-ионный аккумулятор Fujimi LP-E17 – аналог оригинальной батареи Canon LP-E17. Подходит для определенных зеркальных и беззеркальных фотокамер Canon EOS. Емкость 950 мАч (7.2 В). Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках. Совместимые модели: EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D

EOS M3, M5, M6, M6 Mark II

EOS RP, R8, R50, R100

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