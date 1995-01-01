Аккумулятор Fujimi LP-E17, с портом USB Type-C (FBTLP-E17)
Код товара : УТ-00074635
Артикул : 1761
1 620 ₽
Гарантия производителя 6 месяцев
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Литий-ионный аккумулятор Fujimi LP-E17 – аналог оригинальной батареи Canon LP-E17. Подходит для определенных зеркальных и беззеркальных фотокамер Canon EOS. Емкость 950 мАч (7.2 В). Батарея имеет защиту от скачков напряжения, глубокого разряда, короткого замыкания, избыточного заряда, повышенного напряжения и так далее. Порт USB Type-C позволяет заряжать ее от любого доступного USB источника без использования специального зарядного устройства, что очень удобно в поездках.
Совместимые модели:
- EOS 200D, 250D, 750D, 760D, 800D, 850D, 77D
- EOS M3, M5, M6, M6 Mark II
- EOS RP, R8, R50, R100
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.