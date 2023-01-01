Аккумулятор Fujimi NP-FW50, 1050 мАч (FBNP-FW50)
Код товара : УТ-00042226
Артикул : 1001
1 250 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Литий-ионный аккумулятор, аналог популярной батареи Sony NP-FW50, использующейся во многих зеркальных и беззеркальных камерах NEX и Alpha, а также в некоторых видеокамерах и других устройствах. Емкость 1050 мАч, напряжение 7.2 В.
Совместимые камеры (на сайте Sony):
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/accessories/?area=gb&lang=ru