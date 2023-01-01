Литий-ионный аккумулятор, аналог популярной батареи Sony NP-FW50, использующейся во многих зеркальных и беззеркальных камерах NEX и Alpha, а также в некоторых видеокамерах и других устройствах. Емкость 1050 мАч, напряжение 7.2 В.