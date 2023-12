Описание

Аккумулятор Fujimi FBNB-11LM является аналогом оригинального аккумулятора Canon NB-11L. Напряжение 3.7 В, емкость 600 мАч.

Совместимые модели: PowerShot A4000 IS, A3500 IS, A3400 IS, A3400, A2600, A2500, A2400 IS, A2300, IXUS 125 HS, 127 HS, 132, 133, 135, 140, 240 HS, 285, 180, 177, 175 и др.