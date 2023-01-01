Аккумулятор Fujimi NB-11L (600 mAh)
Код товара : УТ-00019187
Артикул : 1109
490 ₽
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Гарантия 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Аккумулятор Fujimi FBNB-11LM является аналогом оригинального аккумулятора Canon NB-11L. Напряжение 3.7 В, емкость 600 мАч.
Совместимые модели: PowerShot A4000 IS, A3500 IS, A3400 IS, A3400, A2600, A2500, A2400 IS, A2300, IXUS 125 HS, 127 HS, 132, 133, 135, 140, 240 HS, 285, 180, 177, 175 и др.