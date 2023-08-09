Бленда Fujimi FBES-68II (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069018
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-08-09
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
590 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
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Описание
Для объектива Canon EF 50mm f/1.8 STM.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5, незначительные следы эксплуатации.
Комплектация: -
Гарантия 14 дней.