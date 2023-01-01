Аккумулятор Fujimi EN-EL15, 1900 мАч (FBEN-EL15S)
Код товара : УТ-00042214
Артикул : 1027
2 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBEN-EL15S, аналог оригинальной батареи Nikon EN-EL15. Емкость 1900 мАч, напряжение 7.4 В.
Совместимые камеры:
- Nikon D7000, D7100, D7200, D7500
- Nikon D500
- Nikon D610, D750, D780
- Nikon D800, D800E, D810, D810A, D850
- Nikon 1 V1
- Nikon Z7, Z6