Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBDMW-BLC12 является полным аналогом аккумулятора Panasonic DMW-BLC12 и предназначен для питания цифровых фото- и видеокамер Panasonic DMC-G5, G6, GH2, FZ200 и FZ1000, Lumix G80. Аккумулятор не имеет эффекта памяти и характеризуется низким уровнем саморазряда, безопасностью и сохранением емкости при низких температурах.