Аккумулятор Fujimi DMW-BLC12, 1000 мАч (FBDMW-BLC12)
Код товара : УТ-00019188
Артикул : 1412
1 690 ₽
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.063
Описание
Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBDMW-BLC12 является полным аналогом аккумулятора Panasonic DMW-BLC12 и предназначен для питания цифровых фото- и видеокамер Panasonic DMC-G5, G6, GH2, FZ200 и FZ1000, Lumix G80. Аккумулятор не имеет эффекта памяти и характеризуется низким уровнем саморазряда, безопасностью и сохранением емкости при низких температурах.