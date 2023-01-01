Аккумулятор Fujimi BP-511, 1400 мАч (FBBP-511AM)
Код товара : УТ-00042213
Артикул : 1110
890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 6 месяцев
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Описание
Литий-ионный аккумулятор Fujimi FBBP-511AM – аналог оригинального аккумулятора Canon BP-511. Емкость 1400 мАч, напряжение 7.4 В. Совместим с определенными моделями камер Canon прежних годов выпуска.
Совместимые модели:
- Canon EOS 50D, 40D, 30D, 20D, 20Da, 10D, 300D, D30, 5D,
- Canon Powershot G1, G2, G3, G5, G6
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