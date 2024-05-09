Комплект макролинз Fujimi Close Up Set (+1/+2/+4) 67 mm (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075509
Артикул : б/у-Н1 К 2024-05-09
Причина уценки:
Незначительные следы использования стекол, износ кейса.
Гарантия 90 дней
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Описание
Хотите запечатлеть мельчайшие детали? Набор Fujimi Close Up Set (+1/+2/+4) 67 мм - идеальное решение для макросъемки с вашей камерой.
Что это такое?
Этот набор состоит из трех фильтров с разными диоптриями: +1, +2 и +4.
Диоптрия - это единица измерения преломляющей силы линзы. Чем выше значение диоптрии, тем сильнее увеличивает фильтр.
Фильтры крепятся на объектив вашей камеры, уменьшая минимальное фокусное расстояние.
Это позволяет снимать объекты с гораздо большим приближением, чем обычно позволяет ваш объектив.
Преимущества:
Универсальность: Набор из трех фильтров дает вам гибкость для достижения нужного увеличения.
Доступность: Намного дешевле, чем покупать специальный макрообъектив.
Простота использования: Легко устанавливаются и снимаются.
Компактность: Помещается в сумке для камеры, удобно брать с собой.
Снимайте потрясающие макрофотографии насекомых, цветов, ювелирных изделий и многого другого с помощью Fujimi Close Up Set!
Подходит для объективов диаметром 67 мм.
Уточните совместимость с вашим объективом перед покупкой.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5; незначительные следы использования стекол, износ кейса.
Комплектация: кейс.
Гарантия 90 дней.