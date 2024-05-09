Описание

Хотите запечатлеть мельчайшие детали? Набор Fujimi Close Up Set (+1/+2/+4) 67 мм - идеальное решение для макросъемки с вашей камерой.

Что это такое?

Этот набор состоит из трех фильтров с разными диоптриями: +1, +2 и +4.

Диоптрия - это единица измерения преломляющей силы линзы. Чем выше значение диоптрии, тем сильнее увеличивает фильтр.

Фильтры крепятся на объектив вашей камеры, уменьшая минимальное фокусное расстояние.

Это позволяет снимать объекты с гораздо большим приближением, чем обычно позволяет ваш объектив.

Преимущества:

Универсальность: Набор из трех фильтров дает вам гибкость для достижения нужного увеличения.

Доступность: Намного дешевле, чем покупать специальный макрообъектив.

Простота использования: Легко устанавливаются и снимаются.

Компактность: Помещается в сумке для камеры, удобно брать с собой.

Снимайте потрясающие макрофотографии насекомых, цветов, ювелирных изделий и многого другого с помощью Fujimi Close Up Set!

Подходит для объективов диаметром 67 мм.

Уточните совместимость с вашим объективом перед покупкой.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5; незначительные следы использования стекол, износ кейса.

Комплектация: кейс.

Гарантия 90 дней.