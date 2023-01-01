Описание

FUJIMI Vari-ND Переменный фильтр нейтральной плотности позволяет непрерывно контролировать количество света, проходящего через объектив на целых 8 стопов экспозиции - без потери точности цветопередачи и резкости.

Съёмка на супер длинных выдержках становится проще.

FUJIMI Vari-ND позволяет легко достичь длинных выдержек из одной или нескольких секунд, чтобы "размыть", движение падающей воды, проплывающие облака, летящих птиц, людей за работой, или любого другого движущегося объекта в Вашей сцене.

FUJIMI Vari-ND также делает избирательный подход проще.

Отделение вашего главного объекта от фона за счет уменьшения глубины резкости часто приводит к открытию самой широкой диафрагмы объектива. При ярком дневном свете, однако, это может потребовать перехода на гораздо менее чувствительную пленку или выдержку вне возможности вашей камеры - но это не потребуется, когда вы используете FUJIMI Vari-ND для уменьшения освещенности согласно вашим творческим желаниям.

FUJIMI Vari-ND незаменим при съёмки видео на DSLR камеры, так как позволяет быстро подстраиваться под изменяющееся освещение, не меняя значение выдержки.

Примечание. В связи с особенностью конструкции FUJIMI Vari-ND толщина его профиля несколько больше чем большинство фильтров. Из-за этого на любом диаметре фильтра может появиться виньентирование при использовании широкоугольных объективов. В связи с огромным количеством комбинаций камер, объективов и других факторов, мы не можем предсказать, в каких обстоятельствах виньетирования будет происходить, и в какой степени. Не рекомендуется использовать при съёмке на предельно широких (менее 24мм в 35 мм экв) и больших (более 200мм в 35мм экв) фокусных расстояниях.

Комплектуется практичным футляром для переноски.