Защитная маска Fujifilm Textile Mask Jamaica, размер S
Код товара : УТ-00066487
Артикул : 70100148791
190 ₽
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Описание
Защитная маска на лицо от Fujifilm изготовлена из мягкого, дышащего материала: двухслойного 100% хлопка, с петельками на уши из основного материала. Ее удобно носить, можно стирать и использовать повторно (рекомендуется прогладить утюгом после стирки). Данная маска не является медицинской, но способна предотвратить распространение вирусов и микробов воздушно-капельным путем.