Защитная маска на лицо от Fujifilm изготовлена из мягкого, дышащего материала: двухслойного 100% хлопка, с петельками на уши из основного материала. Ее удобно носить, можно стирать и использовать повторно (рекомендуется прогладить утюгом после стирки). Данная маска не является медицинской, но способна предотвратить распространение вирусов и микробов воздушно-капельным путем.