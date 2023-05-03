Описание

Код товара: 132203

Производитель Fujinon

Байонет Fujifilm X Mount

Тип объектива телеобъектив

Фокусное расстояние постоянное

Автоматическая фокусировка есть

Фокусное расстояние фикс-объектива 90 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.6 м

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2

Минимальная диафрагма (F) 16

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Fujifilm X Mount

Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм

Линзы

Число групп элементов 8

Число элементов 11

Число низкодисперсных элементов 3

Размеры и вес

Диаметр 75 мм

Длина 105 мм

Вес 540 г

Дополнительные характеристики

Защищенность влагозащита, морозостойкость, пылезащита

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 77В00468

Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка, бленда, документация, коробка.

Гарантия 90 дней.