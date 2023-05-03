Объектив Fujifilm XF 90mm f/2 R LM WR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00067203
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-05-03/01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, потертости до металла 2х3 мм на кольце ручной фокусировки.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 132203
Производитель Fujinon
Байонет Fujifilm X Mount
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние постоянное
Автоматическая фокусировка есть
Фокусное расстояние фикс-объектива 90 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.6 м
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Fujifilm X Mount
Диаметр резьбы для светофильтра 62 мм
Линзы
Число групп элементов 8
Число элементов 11
Число низкодисперсных элементов 3
Размеры и вес
Диаметр 75 мм
Длина 105 мм
Вес 540 г
Дополнительные характеристики
Защищенность влагозащита, морозостойкость, пылезащита
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 77В00468
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышка, бленда, документация, коробка.
Гарантия 90 дней.