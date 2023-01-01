Описание

Сверхширокоугольный объектив Fujifilm XF 8mm f/3.5 R WR позволяет создавать снимки с динамической перспективой: объекты на переднем плане становятся больше, в то время как фон как будто отодвигается в бесконечность. Угол обзора в 120° позволяет охватить одним кадром широкие пейзажи, масштабные интерьеры, многолюдные улицы и события городской жизни. Благодаря сложной оптической схеме, включающей несколько асферических и низкодисперсионных (ED) элементов, значительная часть аберраций корректируется на уровне оптики. Наконец, следует отметить малый вес и небольшие размеры этого объектива: не вызывает усталости при ношении камеры в течение всего дня.

Высокая разрешающая способность: объектив рассчитывался под новейшие 40-мегапиксельные матрицы таких камер как X-H2 или X-T5. Как можно видеть из графика MTF, даже при полностью открытой диафрагме резкость близка к максимальной в большей части кадра, за исключением самых краев (где она подтягивается при диафрагмировании на 1-2 ступени). Хроматические аберрации практически отсутствуют.

Объектив выполнен в полностью металлическом корпусе с защитой от пыли, влаги и низких температур (гарантируется работоспособность при -10° С). Автоматическая фокусировка работает быстро, точно и практически бесшумно, все перемещения линз осуществляются внутри корпуса. Эффект «дыхания фокуса» (сдвиг границ кадра при изменении дистанции фокусировки) практически незаметен, что важно для съемки видео. Просветляющее покрытие нового типа успешно противостоит появлению бликов и ореолов при съемке с контровым светом. Объектив можно использовать со светофильтрами диаметром 62 мм.